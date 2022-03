Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il viaggio è stato co-organizzato da Charles Michael, Presidente del Consiglio d’Europa e Ursula van der Leyen, Presidente della Commissione Europea. Lo scopo della visita è riaffermare il chiaro sostegno dell’UE alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina e estendere un ampio sostegno al governo e alla comunità ucraini.

La comunità internazionale è stata informata della visita dei delegati attraverso organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite.

Viaggio in treno



Poi martedì ha detto9 Presidente della Camera dei Rappresentanti, il Primo Ministro Michał Dworczyk Il treno ha attraversato il confine polacco-ucraino con il primo ministro Mateusz Morawiecki, il vice primo ministro Jarosław Kaczyński e i primi ministri della Slovenia e della Repubblica ceca. Ha inoltre affermato che lo sterzo dLe decisioni in merito al viaggio sono state prese al vertice del Consiglio d’Europa a Versailles.

“I primi ministri di Kiev, Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia presenteranno un pacchetto di fermo sostegno all’Ucraina”, ha affermato Tavarsik.

“>> Oggi è la Georgia, domani è l’Ucraina, domani sono gli Stati baltici, poi è il momento del mio Paese, è il momento della Polonia”. Questo è ciò che ha detto il compianto Lek Kaczynski 14 anni fa a Tbilisi, la capitale della Georgia. L’invasione russa di questo Paese ha cambiato la percezione della guerra in quel momento e un grande atto coraggioso ha dato una spinta ai georgiani ed è ancora oggi ricordato in tutto il mondo “, ha affermato il primo ministro Mateusz Morawiecki durante una visita su Marte martedì.

“In tali punti di svolta per il mondo, è nostro dovere essere dove la storia viene fabbricata. Perché non si tratta di noi, si tratta del futuro dei nostri figli che meritano di vivere in un mondo senza tirannia”, ha aggiunto.