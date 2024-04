Demolizione nella prima partita, poi cambio. Grandi emozioni nella partita con il principale avversario Świątek

Secondo il modello di probabilità di vittoria di Stats Performance prima delle partite del secondo turno di oggi, Iga Świątek è la favorita per vincere il torneo di singolare femminile di Madrid (18% di probabilità).

Tuttavia, le possibilità del giocatore di offrire una grande prestazione in questa stagione non avrebbero potuto essere valutate molto più basse Jelena RybakinaLe sue possibilità di vincere il titolo erano stimate al 10%. La giocatrice, nata a Mosca ma rappresentativa del Kazakistan, è considerata da molti la futura vetta del ranking WTA, e sarà proprio lei, e non Aryna Sabalenka, a detronizzare Švetek.

Le migliori mosse di tennis del video del fine settimana/PulsatSport/PulsatSport

Demolizione nella prima partita. Rybakina non ha lasciato dubbi sulla sua rivale

E a Madrid si vede che Rybakina è “in fiamme”. Il Kazaska è arrivato in Spagna dopo un brillante torneo in Germania. A Stoccarda ha vinto tre partite da tre set, tra cui: In semifinale contro l'Ega ShevetekMa finiamo con Marta Kostyuk In effetti la partita è stata unilaterale e probabilmente è stata vinta dal tennista di origine russa. In Spagna ha affrontato con sicurezza anche i turni successivi ed è stata la favorita nella lotta contro la ceca Sara Bielec.

È vero che la diciottenne è una delle scoperte del torneo di Madrid, perché nonostante sia arrivata in testa alla classifica grazie alle qualificazioni, è riuscita a eliminare la prima Ashlyn Kruger e, soprattutto, a mettere in testa Anna Kalinska. torneo.

Ma non tutti erano giocatori del calibro di Rybakina e questo era evidente fin dalla prima partita. La prima partita si è conclusa con la ceca che ha perso il servizio e, nonostante abbia recuperato rapidamente la sconfitta, ha perso i successivi cinque giochi e l'intero set 1: 6. E dopo 30 minuti era pronta per il secondo set. READ Brutte notizie prima della partita con l'Iga. Il confronto di venerdì con l'italiano è dubbio

L'atteggiamento ambizioso delle donne ceche

Nonostante la sconfitta nel primo set, la Bilic ha lottato con estrema ambizione nel secondo set e ha cercato di infliggere quanto più sangue possibile alla sua avversaria. E in una certa misura ha funzionato, perché le prime cinque partite sono state vittorie per i giocatori al servizio.

Tuttavia, quando Rybakina ha finalmente sconfitto i cechi portandosi in vantaggio per 4-2, sembrava che il destino di questo set e dell'intera partita fosse stato deciso.

Tuttavia, Belek ha recuperato rapidamente le sue perdite, ma è stato nuovamente sconfitto poco dopo. Sul 5:3 Rybakina ha servito il set, ma ha avuto grossi problemi. Ha dovuto difendere fino a cinque break pointMa alla fine è riuscita a raggiungere il suo obiettivo e ha vinto il set 6:3 e l'intera partita 2:0 e si è qualificata per i quarti di finale. Ma non è stato del tutto facile, almeno nel secondo set, e la Bigelec ha dimostrato che un altro giocatore della Repubblica Ceca è pronto per il turno.

Yelena Rybakina – Sarah Biglik 6:1, 6:3