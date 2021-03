Palma di Montechiaro, trovato sacchetto con 48 cartucce di pistola

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, hanno trovato e sequestrato un sacchetto, con all’interno 48 cartucce di pistola, calibro 7,65, abbandonate in mezzo ad un’aiuola. E successo a Palma di Montechiaro, attualmente “zona rossa”.

E’ verosimile che, qualcuno vedendo i controlli, da parte delle Forze dell’Ordine, sulle persone che si trovavano in giro, per evitare guai, ha abbandonato il sacchetto, con all’interno tutte le cartucce, in buonissimo stato, e pronte per essere utilizzate.

Il ritrovamento nei pressi di alcune abitazioni, non poco lontano il centro cittadino. La Procura ha aperto un’indagine.