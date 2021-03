Covid, Palma di Montechiaro e Caltanissetta diventano “zone rosse”

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia: sono i comuni di Caltanissetta e Palma di Montechiaro. L’ordinanza entrerà in vigore domani, 16 marzo, e sarà valida per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo.

Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città, e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi, registrati negli ultimi giorni, e certificato dalle rispettive Asp.

Dopo Raffadali anche Palma di Montechiaro diventa zona rossa. Accolta la richiesta del sindaco Stefano Castellino, che nei giorni scorsi, aveva firmato un’ordinanza che, di fatto, anticipava le misure imposte dalla zona rossa.