Comprendere la memoria: tra resoconto e conoscenza

Vi invitiamo a partecipare al prossimo incontro del ciclo Capire la Memoria – Tra Reportage e Scienza. Katarzyna Sormiak-Domanska e Michal Bielewicz interverranno alla History Meeting House e l'incontro sarà presieduto dalla Dott.ssa Malgorzata Bakker. L'evento sarà trasmesso online e tradotto nella lingua dei segni polacca.

Come può la scienza utilizzare le tecniche narrative e l'approccio sensibile che caratterizzano il giornalismo? D’altra parte, come può la letteratura saggistica trarre vantaggio dalla ricchezza di concetti e metodologie scientifiche? Il tentativo di scoprire la storia familiare nascosta compiuto nel rapporto “Czystka” di Katarzyna Szurmiak-Domanska e l'analisi della psicologia sociale dei polacchi descritta da Mikhail Bilewicz nella pubblicazione “Traumaland. I polacchi all'ombra del passato” costituiranno un punto di partenza punto per comprendere l’impatto del trauma storico sulla memoria polacca ed europea. L'incontro sarà condotto dalla Dott.ssa Malgorzata Bakker.

Capire la memoria: tra cronaca e scienza

Reportage e scienza sono linguaggi diversi per descrivere e modi di esplorare il mondo. In che modo la scienza può trarre vantaggio dal potenziale narrativo e dall'approccio sensibile del giornalismo e, viceversa, in che modo la saggistica può trarre vantaggio dalle risorse dei concetti e della metodologia scientifica? Tentare un dialogo così interdisciplinare e multigenere ci consentirà di comprendere meglio cosa sta accadendo alla memoria polacca ed europea?

Le discussioni su queste domande costituiscono la serie “Understanding Memory”: cinque conversazioni con storici e giornalisti.

Organizzatori: Rete Europea della Memoria e della Solidarietà, Casa degli incontri di storia.