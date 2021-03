Agrigento, inaugurato al Palacongressi il nuovo hub provinciale per i vaccini

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha inaugurato al Palacongressi di Agrigento il nuovo hub provinciale per i vaccini. “I siciliani, come tutti gli italiani, guardano alla vaccinazione come un momento di speranza – ha sottolineato Razza – e noi dobbiamo spingere la vaccinazione proprio in questa fase così difficile nella quale ci sono sentimenti contrastanti e deve prevalere il valore della scienza”.

“Sono molto contento dell’apertura dell’Hub per le vaccinazioni del Villaggio Mosè”, continua il sindaco di Agrigento Franco Miccichè. La struttura, che avrà funzione di hub provinciale, è stata allestita dalla Protezione civile regionale nell’ambito dell’emergenza Coronavirus all’interno del Palacongressi concesso dall’Ente Parco.

L’area adibita alla vaccinazione occupa una superficie complessiva di circa mille metri quadri, include 45 postazioni per la somministrazione dei vaccini, una zona di accoglienza e registrazione, la sala di attesa e osservazione post vaccino, 16 servizi igienici compresi quelli per le persone diversamente abili e lo spogliatoio per il personale medico. Un servizio “imponente” che, quando entrerà a regime consentirà di effettuare fino a 4 mila vaccinazioni al giorno. Ad aiutare il regolare funzionamento ci saranno i volontari della protezione civile e anche medici volontari.