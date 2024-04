Robert Mazurek insegna scienze che non capisce affatto

Diritto d'autore: schermata/YouTubeSchermata/YouTube Diritto d'autore: schermata/YouTubeSchermata/YouTube

Accedi per salvare per dopo 25 aprile 2024 – Il consenso nella scienza è assolutamente mortale – ha affermato Robert Mazurek durante un dibattito su Channel Zero. – Questo è terribile e offensivo – risponde David Mysliwick, il creatore del canale Attenzione! Pettegolezzi scientifici Google News Pubblicalo su Facebook Condividi su Twitter Condividi tramite e-mail commento

l'ultimo La generazione non dimentica se stessa.

Gli attivisti climatici di questa organizzazione sono scesi regolarmente in strada a Varsavia, hanno anche versato vernice su una sirena a Varsavia e hanno interrotto l'apertura della stagione delle corse di cavalli. In questo modo vogliono attirare l’attenzione sul peggioramento della crisi climatica e convincere i politici ad agire.

L'interesse per la collezione è sicuramente aumentato di recente. Tanto che due rappresentanti dell'ultima generazione sono stati invitati a parlare su Canale Zero. Presentato da Krzysztof Stanowski e Robert Mazurek.

All’inizio della discussione, quest’ultimo ha cercato di sostenere che non esiste un consenso scientifico sull’impatto umano sul cambiamento climatico. Inoltre, il giornalista ha anche affermato che il consenso nella scienza stessa non è auspicabile.

– Non esiste un accordo scientifico globale. Inoltre non c’è consenso nella scienza, perché se esistesse significherebbe che la scienza non esiste. Tutta la scienza riguarda la messa in discussione dello status quo, ha detto Mazurek.

Ha parlato allo stesso modo più tardi nella conversazione. – Il consenso nella scienza è assolutamente mortale. La scienza avanza solo quando non c’è consenso. Quando uno scienziato mette in dubbio la scoperta di un altro. Il giornalista ha detto: solo allora la scienza potrà svilupparsi.

– È terribile. Disastroso e offensivo per molti scienziati, viene presentato come un gruppo di persone che devono discutere su tutto – commenta David Myslewicz, promotore della scienza e fondatore del canale “Attenzione!” Una sciocchezza scientifica che ha accumulato quasi 800.000 visualizzazioni su YouTube. Partecipanti. READ Carbone polacco. Depositi di carbone in Polonia, estrazione mineraria e quantità

A quanto pare Myśliwiec ha intitolato il suo ultimo articolo: “Robert Mazurek non capisce cos'è la scienza”. Nel commento spiega che il ruolo della scienza non è mettere in discussione lo status quo, ma indagare su come funziona il mondo. Dire che il raggiungimento del consenso significhi la fine della scienza è, a suo avviso, una “falsa rappresentazione”. Si tratta di una distorsione con uno scopo primario: dare credito alle voci individuali che negano l’influenza umana sul clima, quando la schiacciante quantità di prove dimostra che ciò è chiaro.

Anche il generalista della scienza fornisce un esempio illustrativo. I matematici hanno scoperto che due più due fa quattro. La matematica dovrebbe essere esclusa dal gruppo delle discipline scientifiche perché è stato raggiunto un certo consenso?

– NO. E questa è la cosa migliore e più bella della scienza, secondo me, che c’è spazio per il cambiamento, per gli sviluppi, per le rivoluzioni, ma anche per mantenere lo status quo. Alcune leggi della fisica e alcune leggi della scienza rimangono le stesse per anni. Il fatto che nessuno li interroghi non è in alcun modo colpa loro. E si potrebbe dire di più: poiché hanno resistito a secoli di potenziale scetticismo, questo li rende più credibili, spiega Myslewick.

OKO.press ha anche chiesto agli scienziati legati alla scienza del clima di commentare. Questo è un portale che da anni educa sul cambiamento climatico: le sue cause, conseguenze e modi per ridurlo.

-Nelle scienze naturali non c'è certezza al 100%. Tuttavia, la nostra convinzione che qualcosa sia vero diventa più forte quanto più prove indipendenti abbiamo che indicano la stessa cosa. Quando ne abbiamo molti, presumiamo che qualcosa sia probabilmente vero – e su questa base possiamo cercare altre cose – spiega la dottoressa Alexandra Kardash, caporedattrice di Nauka o Klimati. READ Rapporto: 50 esperti di intelligenza artificiale con dottorato di ricerca arrivano in Polonia ogni anno

Secondo Kardash, “Non ha senso mettere in discussione all’infinito i risultati di base”. -Se qualcuno vuole farlo, deve fornire prove eccezionalmente forti per sostenere la sua tesi e, di conseguenza, confutare quelle su cui c'è consenso. E aggiunge: Perché il consenso scientifico si basa sulle prove, non sulle opinioni di qualcuno.

Allo stesso modo parla Marcin Popkiewicz, fisico nucleare, ricercatore di megatendenze, autore di numerosi libri di successo e cofondatore di Nauka o Klimacie. La scienza funziona sulla base delle osservazioni. In questo modo si creano spiegazioni su cosa sta succedendo e perché. Così si crea l'ipotesi. Se ne venisse fuori qualcosa di rivoluzionario, se ribaltasse il vecchio consenso, dovremmo pianificare esperimenti di cui solo noi conosceremo i risultati. In questo modo approfondiamo la nostra conoscenza. Se l'ipotesi ha successo e viene confermata da esperimenti successivi, si trasforma in una teoria – Popkiewicz descrive il processo scientifico.

L'esperto sottolinea che il consenso nella scienza è auspicabile. Grazie a lui abbiamo potuto realizzare smartphone, Internet e aeroplani. Se la stragrande maggioranza dei ricercatori è d’accordo su qualcosa, significa che abbiamo già capito bene il problema.

Non esiste un accordo scientifico universale. Inoltre non c’è consenso nella scienza, perché se esistesse significherebbe che la scienza non esiste. Tutta la scienza riguarda la messa in discussione dello status quo La scienza non mira a sfidare lo status quo, ma a comprendere meglio il mondo. Raggiungere il consenso è uno dei vantaggi della scienza. Ciò significa che in un dato caso diversi scienziati sono giunti indipendentemente a conclusioni simili sulla base di prove diverse Canale zero ,24 aprile 2024 READ Ucraina. Gli strumenti più antichi d'Europa. La loro età era nota grazie all'orologio cosmico

Lo comprendiamo meglio, come evidenziato dalle successive pubblicazioni del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici. Si tratta dell'organismo scientifico più importante al mondo, che dal 1990 ha pubblicato sei rapporti sull'impatto umano sul cambiamento climatico.

Nel primo rapporto, gli scienziati si dichiaravano fiduciosi che “le emissioni derivanti dalle attività umane stanno aumentando significativamente le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera”. Nel loro secondo rapporto, pubblicato nel 1995, conclusero che “gli esseri umani hanno un impatto significativo sul clima globale”. La certezza sull’influenza umana è cresciuta nel corso degli anni fino a diventare innegabile. “L’attività umana, principalmente attraverso l’emissione di gas serra, ha senza dubbio causato il riscaldamento globale”, affermano gli autori dell’ultimo rapporto del 2023.

Il documento riassume le conoscenze di oltre 100.000 articoli scientifici sottoposti a revisione paritaria sui cambiamenti climatici.

;

Tutti i contenuti supportati dal Fondo europeo per i media e l'informazione (EMIF) sono di esclusiva responsabilità degli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'EMIF e dei partner del Fondo, la Fondazione Calouste Gulbenkian e l'Istituto universitario europeo. Simon Bugalski Redattore del sito Naukaoklimacie.pl, giornalista, gestisce i profili “Giornalista per il clima” sui social media, autore di testi, tra gli altri: per “Wyborcza” e il portale “Ziemia na rozdrożu”. Redattore del sito Naukaoklimacie.pl, giornalista, gestisce i profili “Giornalista per il clima” sui social media, autore di testi, tra gli altri: per “Wyborcza” e il portale “Ziemia na rozdrożu”.