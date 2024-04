Ha perso il portafoglio nel paese degli sceicchi. È stato trovato. Ecco cosa c'era dentro

I calciatori europei si recano spesso in Arabia Saudita con grande trepidazione. Tuttavia, recentemente sono stati spesi molti soldi per questo paese e molti calciatori famosi hanno deciso di trasferirsi in questo paese. Basti ricordare che la più grande stella del campionato locale è Cristiano Ronaldo.

Anche Alvaro Gonzalez risiede in Arabia Saudita da circa due anni. È un difensore spagnolo che ha giocato per la prima volta con l'Al-Nasr Club, e prima della stagione in corso si è trasferito all'Al-Qadisiyah Club. Un attimo dopo gli accadde un evento spiacevole.

Il resto dell'articolo è sotto il video

Il 34enne ha perso il portafoglio. La perdita fu dolorosa perché all'interno non c'erano solo soldi, ma soprattutto documenti e carte di credito molto importanti. Passarono i mesi successivi e nessuno riferì di aver trovato il portafoglio, quindi lo spagnolo concordò che non lo avrebbe mai più riavuto.

Otto mesi dopo, ha avuto una grande sorpresa. Si è scoperto che il portafoglio è stato trovato e consegnato a Gonzalez. E i suoi contenuti? L'atleta ha deciso di registrare un video in modo che le persone potessero vederlo con i propri occhi.