Realmonte, l’area attorno al Palazzo Comunale si rifà il look

Sopralluogo della sindaca di Realmonte Sabrina Lattuca al cantiere che sta interessando il cuore della Città della Scala dei Turchi. Si avviano, infatti a conclusione gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area adiacente il Palazzo di Città, che comprende il tratto intermedio tra la Villa Comunale ed il Parco Giochi. I lavori hanno interessato la parete sottostante la villetta, la pavimentazione del vialetto che congiunge la villa comunale con lo spiazzale del Milite Ignoto, la scalinata che si collega con la via Venezia ed alcuni tratti di marciapiede adiacenti piazza Umberto I. “Abbiamo già realizzato 80% degli interventi e la conclusione dei lavori è prevista per fine aprile, garantisce il direttore dei lavori, l’arch. Leonardo Schillaci.

La sindaca Lattuca, si è congratulata con gli uomini e le donne del cantiere, apprezzando la solerzia che li contraddistingue.” I lavori sono stati eseguiti in modo egregio e nei tempi previsti afferma la sindaca Lattuca-. Abbiamo garantito a tutti gli operai, residenti a Realmonte, la possibilità di procedere nei lavori. Il Comune, infatti, considerato il periodo emergenziale e la critica situazione economica in cui versano molti cittadini, ha ritenuto di anticipare le somme per il primo acconto dei lavori. Inoltre- conclude Sabrina Lattuca- mi impegno a sollecitare l’assessorato regionale affinché mantenga e definisca i pagamenti nei tempi previsti dalla norma” .