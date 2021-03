Gli arriva un sms e clicca su un link, svuotata carta Postepay ad agrigentino

Questa volta il pericolo, di cadere nella “rete” dei truffatori informatici, arriva da messaggi, accompagnati da un link. Attenzione a questi sms “svuota conto”, e “svuota carta”. Si chiama smishing, ed è la nuova frontiera delle truffe online.

Come nel caso di un agrigentino, ultima vittima in ordine di tempo, di truffe o frodi informatiche. Sul suo telefono cellulare, è arrivato un messaggio, e dopo aver aperto il link, immediatamente gli hanno addebitato tre pagamenti, su siti esteri, per un ammontare di 165 euro.

Cliccando su quel link, ignoti sono riusciti ad impossessarsi delle credenziali di accesso, e gli hanno praticamente svuotato la carta Postepay. L’uomo, dopo l’amara scoperta, si è recato all’Ufficio denunce della Questura di Agrigento, dove ha denunciato i fatti.