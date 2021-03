Realmonte: Sindaco Lattuca: “Grazie don Franco per il grande messaggio di speranza”

La comunità dei fedeli di Realmonte ha assistito alla Santa Messa, officiata dal Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento e da don Pino Agozzino nella chiesa di San Domenico. Il Cardinale durante l’omelia, ha rivolto un invito ai presenti di pregare, per “cambiare i nostri cuori al punto di poter perdonare e amare come Gesù, che ci ha dato la più grande prova del suo amore per noi”.

Ha anche espresso grande vicinanza ai cittadini e, prima della benedizione, ha annunciato che quell’incontro tra la gente potrebbe essere uno degli ultimi da Pastore nella comunità di Realmonte. La sindaca Sabrina Lattuca ha ringraziato il Cardinale per la visita ed a fine celebrazione, ha donato un piatto in ceramica raffigurante la Madonna con il Bambin Gesù.