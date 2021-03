Favara, seduti ai tavolini del bar a consumare l’aperitivo dopo le 18: multe e locale chiuso

I carabinieri della Tenenza di Favara, hanno multato dieci persone, più il titolare di un bar, per non aver rispettato le norme anti Coronavirus. Tutto è scaturito, l’altro pomeriggio, quando una gazzella passando per una zona del centro, ha notato la saracinesca alzata di bar, e all’interno i clienti serenamente seduti ai tavoli a consumare l’aperitivo, almeno mezz’ora dopo le 18.

A quel punto i 10 avventori sono stati identificati dai militari, e multati con una sanzione di 400 euro ciascuno. Gli stessi carabinieri hanno poi elevato due sanzioni amministrative al gestore del bar (una per violazione della normativa anticovid, l’altra relativa alla somministrazione di alcolici), e gli hanno notificato un provvedimento di chiusura di cinque giorni.