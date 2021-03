Lattuca: “Maggiori controlli sulle vendita di bevande in bottiglia”

“Divieto di assembramento ed utilizzo di bottiglie in vetro, in prossimità di distributori automatici di bevande, durante la movida”. E’ quanto chiede Il consigliere comunale di Porto Empedocle, Rino Lattuca, alla sindaca Ida Carmina e, contenuto in una interrogazione, in cui sollecita il Primo cittadino, ad effettuare immediati controlli preventivi, durante il week end , in via Roma, piazza Italia, e nelle aree in cui insistono distributori automatici di bevande in bottiglia.

“A seguito delle numerose sollecitazioni- spiega il consigliere Rino Lattuca- pervenutemi da tanti cittadini e commercianti, invito la sindaca ad un maggior senso di responsabilità, ed a fissare nuove regole e maggiori controlli, sulla vendita di bevande in bottiglia ed il consumo nella pubblica via. E’ necessaria- conclude il consigliere Lattuca- una valutazione assennata, da buon padre di famiglia, sulle opportunità conferite ai giovani di trascorrere in compagnia dei coetanei qualche ora di svago in piena tranquillità, particolarmente in questo momento storico, senza offrire occasioni che possano ritorcersi su se stessi”.