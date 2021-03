Covid in provincia di Agrigento, 29 nuovi casi (diversi studenti) e un morto a Palma

Registrati 29 nuovi casi di Covid-19 in provincia di Agrigento, meno 21 rispetto a ieri, a fronte di 306 tamponi processati. Da registrare anche 2 nuovi ricoverati, e ben 37 nuovi guariti. C’è un deceduto, a Palma di Montechiaro. Tra i nuovi positivi, 9 a Camastra, 5 a Raffadali, 3 ad Agrigento, e Caltabellotta, 2 ad Aragona, Licata e Sciacca. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 5.984 (1 marzo 2020 – 4 marzo 2021). Gli attuali positivi sono a 459 (meno 9 rispetto a ieri) , di cui 429 in trattamento domiciliare, e 30 ricoverati (25 si trovano in ospedale, 1 in strutture lowcare, e 4 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.372. I deceduti sono 153. I pazienti ricoverati si trovano: 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 1 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 1 Sciacca hotel Covid. Sono 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 57.207 tamponi.

“Si registrano altri 3 nuovi casi di persone positive al Coronavirus oggi ad Agrigento. La notizia dei quattro casi registrati al liceo Politi, ci porta a pensare che qualcuno di questi potrebbe essere della provincia, dove oggi si registrano 29 casi. Ad Agrigento non ci sono stati decessi e nemmeno guarigioni, per cui il dato complessivo si attesta sui 59 casi in trattamento tra domiciliari e ospedalieri. Io, come sapete, ho già disposto la didattica a distanza al liceo classico Empedocle, e in quello scientifico Politi e ho ordinato la chiusura al traffico delle auto il sabato e la domenica dalle 15,30 alle 20, con eccezione dei residenti e di coloro che possono dimostrare interesse, come i proprietari di locali o di B&B o case vacanza. Speriamo che questo serva da deterrente a quanti non rispettano il divieto di assembramento e amano la folla”, afferma il sindaco Franco Miccichè. I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 723 (59 attuali contagiati, 649 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 19 (5 attuali contagiati, e 14 guariti); Aragona 141 (12 attuali contagiati, 124 guariti e 3 deceduti); Bivona 13 (1 attuale contagiato, e 12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 18 (4 attuali contagiati e 14 guariti); Caltabellotta 24 (6 attuali contagiati, 17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 74 (26 attuali contagiati, 46 guariti, 2 deceduti); Cammarata 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Campobello di Licata 256 (24 attuali contagiati, 222 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 617 (24 attuali contagiati, 579 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 92 (1 attuale contagiato, 89 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 32 ( 5 attuali contagiati, e 27 guariti); Cattolica Eraclea 34 (34 guariti); Cianciana 24 (7 attuali contagiati, 15 guariti e 2 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 397 (25 attuali contagiati, 367 guariti e 5 deceduti); Grotte 81 (79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Licata 465 (51 attuali contagiati, 401 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 6 (1 attuale contagiato e 5 guariti); Menfi 154 ( 1 attuale contagiato, 146 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (3 attuali contagiati, 43 guariti e 2 deceduto); Montevago 70 (13 attuali contagiati, 55 guariti e 2 deceduti); Naro 121 ( 4 attuali contagiati, 115 guariti e 2 deceduti); Palma di Montechiaro 271 (26 attuali contagiati, 240 guariti e 5 deceduti); Porto Empedocle 270 (61 attuali contagiati, 204 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 73 (3 attuali contagiati e 70 guariti); Raffadali 179 (34 attuali contagiati, 142 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 319 (4 attuali contagiati, 311 guariti, 4 deceduti); Realmonte 57 (3 attuali contagiati, e 54 guariti); Ribera 272 (5 attuali contagiati, 259 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 210 (192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 80 (75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 59 ( 5 attuali contagiati, 53 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 29 (28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 149 (3 attuali contagiati, 141 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 435 (28 attuali contagiati, 393 guariti e 14 deceduti); Siculiana 66 (12 attuali contagiati e 53 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).