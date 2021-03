Agrigento, scritte offensive lasciate all’interno di abitazione

Hanno scavalcato la recinzione, si sono intrufolati all’interno di un’abitazione, arredata e attualmente disabitata, di proprietà di una famiglia agrigentina, e una volta dentro, con l’utilizzo di bombolette spray, hanno lasciato scritte, e disegni offensivi, nei confronti di persone ignote.

Poi hanno messo tutto a soqquadro, aprendo tutti i pensili della cucina, e i cassetti di vari mobili, e senza portare via nulla, se la sono date a gambe levate. La strana “incursione”, si è verificata l’altro giorno, in via Madonna delle Rocche, nella zona del Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento.

La segnalazione è stata data al centralino di emergenza del 112. Sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Dopo un sopralluogo, hanno raccolto la denuncia, e subito hanno avviato le indagini. Una prima relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento. Aperto un fascicolo.