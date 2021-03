La cantautrice Cristina Gangi sul palco del Palafiori di Sanremo

Il grande giorno e’ arrivato! Mercoledì 3 Marzo la cantautrice nissena Cristina Gangi salirà sul palco del Palafiori di Sanremo per esibirsi a “Casa Sanremo Live Box”, grande vetrina della musica emergente, manifestazione collegata al Festival più famoso d’Italia. Cristina si esibirà il 3 Marzo con esibizione prevista per le 17,30 e trasmessa in live streaming dallo studio 2 “Luigi Tenco – Palafiori” col suo ultimo singolo “Vieni via con me” scritta a quattro mani con Corrado Sillitti.

L’esibizione potrà essere seguita sui canali ufficiali di Casa Sanremo, sull’app ufficiale “Casa Sanremo”, sul canale Youtube “Casa Sanremo Live Box” e sulle pagine Social di Cristina.

“Sono davvero felice di vivere questa avventura, che mi da la possibilità di potermi esibire su un palco tanto blasonato e sarà l’occasione per fare conoscere la mia musica”. L’esibizione , che si svolgerà senza pubblico in osservanza delle norme anti covid, sarà seguita dal gotha della discografia nazionale che comprende nomi di primo piano della produzione musicale italiana e dalla stampa specializzata oltre che dai promoter delle maggiori radio nazionali.