Forum educativo: imparare una lingua straniera all’asilo è un grande successo!

08 maggio 2024



È noto da tempo che iniziare presto a imparare una lingua straniera offre maggiori possibilità di padroneggiarla in futuro. In età prescolare, i bambini non solo ricordano le nuove parole meglio e più velocemente, ma come nessun altro hanno l’opportunità di “imparare” a parlare senza accento e il processo di apprendimento stesso è qualcosa di naturale per loro. Durante il forum educativo imparerai perché vale la pena insegnare le lingue straniere ai bambini fin dalla tenera età e come farlo per rendere l’apprendimento il più efficace possibile. L’evento inizierà il 22 maggio alle ore 10 nella sala del Centro scientifico Małopolska Cogiteon.

Il 22 maggio 2024 si terrà il Forum educativo organizzato dal Voivodato della Piccola Polonia. Durante questo evento, esperti specializzati nella ricerca sullo sviluppo ampiamente compreso dei bambini in età prescolare discuteranno, tra le altre cose, su temi legati al bilinguismo, sulla metodologia efficace di insegnamento delle lingue straniere e sui metodi per implementare l’educazione bilingue nelle scuole materne.

Nell’ambito del previsto bando di concorso per il cofinanziamento di progetti nell’ambito dell’Azione 6.9 Sostegno all’istruzione prescolare verrà fornito anche un sostegno sistematico al Voivodato della Małopolska volto a migliorare la qualità dell’istruzione prescolare nel campo del bilinguismo globale. Educazione scolastica e misurazione 6.29 Sostegno all’istruzione prescolare – ZIT, tipo C. Bambino bilingue dal programma dei fondi europei per la Małopolska 2021-2027.

Invitiamo cordialmente tutti i rappresentanti degli enti che gestiscono gli asili nido pubblici e privati ​​nella Provincia della Piccola Polonia a partecipare a questo evento.

La registrazione è disponibile presso: https://forumedukacyjne.bluplatform.io

Agenda dell’evento

10.00 – 10.30 Registrazione

11.00 – 11.15 apertura del convegno

11.15 – 12.45 L’educazione bilingue completa come sfida per il mondo moderno – Presentazioni di esperti

12.45 – 13.30 Sostegno all’istruzione prescolare – Progetti competitivi Tipo C. Bambino bilingue nell’ambito del programma dei Fondi europei Małopolska 2021-2027

13.30 – 14.00 Riepilogo e domande e risposte da parte degli esperti