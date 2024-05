L’incubo del Paris Saint-Germain! Borussia Dortmund in finale di Champions League

I padroni di casa sono stati i primi a prendere l’iniziativa. Al settimo minuto della partita Kylian Mbappe ha segnato il gol del vantaggio, ma Gregor Koppel è intervenuto bene. Il Borussia ha risposto al 19′ della partita. La palla ha mancato di poco il gol del Paris Saint-Germain dopo il tiro di Julian Ryerson. Poi abbiamo visto un periodo migliore nella partita contro la squadra di Luis Enrique. Ousmane Dembélé aveva una buona occasione. Tuttavia, il francese ha tirato forte e ha mandato la palla sopra la traversa.

Al 35° minuto della partita il Dortmund passa in vantaggio attaccando. Karim Adeyemi ha condotto un attacco uno contro uno a centrocampo e poi si è messo in una buona posizione per tirare. Il suo tiro è stato parato appena da Gianluigi Donnarumma. Questa era la migliore occasione per cambiare il punteggio nel primo tempo. Alla fine non abbiamo visto gol fino alla fine del primo tempo.

Poche decine di secondi dopo aver cambiato squadra, il punteggio avrebbe potuto essere 1-0 a favore del Paris Saint-Germain. Tuttavia, Warren Zaire Emery ha colpito il palo da distanza ravvicinata. Come sappiamo le situazioni inutilizzate tendono a vendicarsi e così è stato anche questa volta. Julian Brandt ha inviato un cross da calcio d’angolo direttamente alla testa di Mats Hummels, che ha lasciato incustodito. L’esperto difensore del BVB ha messo la palla in rete alle spalle di Donnarumma placcato. Il Borussia ha rafforzato il suo vantaggio nel complesso delle due partite.

Perdere il gol è stato molto motivante per i campioni di Francia. I padroni di casa iniziano ad attaccare. Ciò ha creato ottime occasioni per Gonçalo Ramos e Nuno Mendes. Al primo tiro al volo la palla sorvola la traversa. Il secondo tiro è stato tirato da fuori area e ha colpito il palo.

Tuttavia, il Dortmund ha difeso in modo molto aggressivo. I giocatori del Paris Saint-Germain hanno cercato le loro opportunità negli attacchi posizionali, ma in molti casi non sono riusciti a piazzare la “i”. Al 77 ‘la nazionale tedesca ha segnato per la seconda volta in questa partita, ma l’arbitro ha avuto ragione a considerare Hummels in posizione di fuorigioco.

Tre minuti più tardi, Coppell respinge brillantemente il tiro di Mbappe. Dopo qualche decina di secondi, Marquinhos ha colpito di testa la palla, ma ha mancato di poco il palo. Successivamente il BVB viene parato due volte dalla traversa. Prima, dopo un errore in area di rigore, Mbappe ha segnato, poi Vitinha ha bloccato la porta con un tiro dalla lunga distanza.

Il Paris Saint-Germain ha lottato fino alla fine per ribaltare il doppio pareggio. Tuttavia, la difesa del BVB si è rivelata indistruttibile. Il Dortmund ha vinto 1-0, la stessa percentuale della prima partita. Ciò garantisce la promozione alla finale di Champions League, dove affronterà il Bayern Monaco o il Real Madrid.

Paris Saint Germain-Borussia. Le caratteristiche più importanti del gioco

Paris Saint Germain-Borussia. Chi ha vinto? Risultato della partita

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

Obiettivo: Hummels 50

Risultato della prima partita: 1-0 per il Borussia Dortmund

promozione: Borussia Dortmund

