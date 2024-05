Huawei Watch 4 Pro Space Edition è già in Polonia. Inizia con lo sconto

Come annunciato, Huawei Watch 4 Pro Space Edition, lo smartwatch più avanzato e avanzato di Huawei, ha fatto il suo debutto sul mercato polacco. Sarà in vendita oggi e il produttore ha preparato una promozione per farlo iniziare.

Dopo la première di aprile in Cina, arriva Huawei Watch 4 Pro Space Edition Ai mercati globali, compresa la Polonia. L’orologio è una versione aggiornata e migliorata del modello dell’anno scorso.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition con rivestimento DLC

L’originale Huawei Watch 4 Pro del 2023 ha Cassa in titanio TC4È una lega utilizzata nell’industria aeronautica. Ciò garantisce già un’elevata resistenza ai graffi e ai piccoli danni, ma la Space Edition ha qualcos’altro. In questa edizione Cassa e bracciale Fatto Lega di titanio Inoltre sono rimasti Coperto con un rivestimento DLC simile al diamante. Il rivestimento DLC (carbonio simile al diamante) consente di trasferire le proprietà del diamante ad altri materiali, come elevata durabilità, Resistenza alla corrosione E usura. Grazie al rivestimento DLC, Huawei Watch 4 Pro Space Edition è più resistente ai graffi.

L’Huawei Watch 4 Pro Space Edition si differenzia chiaramente nell’aspetto dalle versioni di orologi già conosciute sul mercato. Il produttore si riferisce stilisticamente allo spazio e all’esplorazione planetaria. Cassa e bracciale color grafite Sono una crema idratante interessante e un ingrediente aggiuntivo Anello rosso scuro che circonda lo schermo. Anche la corona rotante è stata ridisegnata, progettata per indicare… Ugello Laval dei motori a razzo. Huawei Watch 4 Pro Space Edition presenta anche un quadrante interattivo unico che indica anche l’ugello del razzo.

L’Huawei Watch 4 Pro Space Edition offre le migliori caratteristiche conosciute dalla linea base. L’orologio ha dimensioni 49,1 x 49,1 x 12,9 mm. Soddisfa gli standard di resistenza Polvere e impermeabile IP68Si caratterizza anche per la sua categoria di resistenza all’acqua 5 ATM E la certificazione EN 13319 che ti permette di immergerti senza preoccupazioni Fino a una profondità di 30 metri.

L’Huawei Watch 4 Pro Space Edition è dotato di Schermo AMOLED LTPO da 1,5 pollici Sulla decisione 466×466 La densità dei pixel è di 310 dpi. La caratteristica accattivante è il vetro zaffiro rotondo sferico. L’uso della tecnologia LTPO e una frequenza di aggiornamento di 1 Hz consente un utilizzo economico della modalità AoD.

L’orologio è ricco Una serie di sensori: Accelerometro, profondità e temperatura, illuminazione, giroscopio, barometro, bussola, misurazione ottica della frequenza cardiaca ed ECG. Misure e analisi Frequenza cardiaca, sonno (compresa l’apnea notturna), stress, saturazione di ossigeno nel sangue, temperatura cutanea, funzione polmonare, ECG e ciclo mestruale. Ha anche una funzione che ti permette di misurare 8 diversi standard sanitari in un minuto – “Panoramica sulla salute” comprende l’analisi dell’ECG, la misurazione della frequenza cardiaca, della saturazione (SpO2), il rilevamento dell’aterosclerosi, il controllo dei livelli di stress, la temperatura cutanea e il controllo del sistema respiratorio.

L’ottavo parametro tracciato è completamente nuovo, ovvero Qualità della respirazione durante il sonno, che può aiutare a determinare il rischio di apnea notturna. L’orologio rileva bassi livelli di ossigeno e cambiamenti nella frequenza cardiaca durante il sonno e prepara raccomandazioni per migliorarne la qualità.

Sono disponibili oltre 100 modalità sportive per gli atleti, tra cui nuoto, alpinismo e altro ancora Modalità apneaInoltre analisi dell’allenamento TrueSport e registrazione del percorso di corsa GPS. Grazie a Petal Maps anche questo è possibile Navigazione indipendente sull’orologio.

Anche Huawei Watch 4 Pro Space Edition ha una funzionalità Rilevamento cadute e notifiche SOSfornisce la connettività Per esempio (LTE e 3G), Bluetooth 5.2 (BR+BLE+EDR), NFC, Wi-Fi (2,4GHz), oltre a GPS+Glonass+Galileo+BeiDou+QZSS per il posizionamento.

L’orologio offre anche funzionalità come: Assistente vocaleGestisci la riproduzione musicale, l’otturatore remoto, le fasi lunari e i cambiamenti delle maree, gli orari di alba e tramonto, Avvisi di tempesta, barometro, bussola, cronometro, timer, sveglie, funzione di ricerca del telefono. Ti dà anche accesso all’AppGallery. Il tutto è gestito da HarmonyOS 4.2.0.

batteria 780 mAh Nella modalità standard fornisce Fino a 4,5 giorni lavorativi Con una sola carica. Tuttavia, è possibile estendere l’orario di lavoro il più possibile Fino a 12 o fino a 21 giorni Nella nuova modalità Super Risparmio.

Disponibilità e lancio della promozione

Il prezzo dell’Huawei Watch 4 Pro Space Edition è stato determinato 2799 zloty polacco. D’ora in poi l’orologio sarà disponibile nei negozi Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik e presso gli operatori Plus, T-Mobile e Orange, nonché su huawei.pl, nell’area del marchio su Allegro e su Amazon.

da oggi Fino al 23 giugno 2024 C’è un’offerta iniziale in corso, con la quale puoi realizzare un profitto Sconto di 200 zł Dal prezzo al dettaglio consigliato, il che significa che l’orologio sarà disponibile a 2.599 zloty polacchi.

Con la prima del modello Huawei Watch 4 Pro Space Edition, il produttore Inoltre ha ridotto permanentemente i prezzi dei modelli precedenti Watch Series 4: prezzo attivo fino a PLN 1.599, Pro Classic e Pro Blue Edition fino a PLN 1.999, Pro Elite fino a PLN 2.399.

Fonte immagine: Telepolis.pl