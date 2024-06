Kylian Mbappé prende in giro Marcin Boca. Tutto è stato registrato dalle telecamere [WIDEO]

Certamente no “Bianco e rosso” Avevano previsto la loro partecipazione quest’anno Campionati europei di calcio. I giocatori di Michel Properz, che nel 2016 raggiunsero i quarti di finale, questa volta Non riuscivano nemmeno a uscire dal gruppo. Ma nella prima fase del torneo, per passare alla parte successiva della competizione, hanno dovuto affrontare squadre davvero forti, vale a dire Olanda, Austria e Francia. I tifosi e gli esperti di calcio polacchi erano scettici sul fatto che se c’era una squadra nazionale che ci avrebbe “aiutato a qualificarci per la fase a eliminazione diretta”, quella sarebbe stata l’Austria, la più debole tra i nostri concorrenti. Purtroppo, Sono stati i giocatori di Ralf Rangnick a negarci la possibilità di lottare per il titolo finale.

Quando, dopo il secondo turno della fase a gironi, è diventato chiaro che i rappresentanti polacchi sarebbero presto tornati in patria, i ragazzi hanno deciso di avvicinarsi alla partita con i francesi in modo più rilassato. La loro posizione – va riconosciuto – ha dato i suoi frutti. Dopo una feroce battaglia con il secondo classificato del mondo, la partita si è conclusa Pareggio 1:1. Hanno segnato gol per le loro squadre ai calci di rigore Capitano – Robert Lewandowski è reduce da un infortunio e Kylian Mbappe è infortunatoCiò durante la partita contro l’Austria Si è rotto il naso dolorosamente.

Hanno registrato una conversazione tra Kylian Mbappé e Marcin Boca. Il francese ha messo uno spillo nel palo

Nonostante avesse il naso rotto, la stella francese aveva un grande senso dell’umorismo. Dopo il fischio finale Ha avuto qualche breve chiacchierata non solo con i compagni, ma anche con i giocatori polacchi. Ha scambiato diverse frasi, tra cui: con Marcin BukaChi ha assistito dalla panchina alla partita di Francia-Polonia. Le telecamere sono riuscite a registrare una breve conversazione tra i due uomini Si conoscono dagli stadi francesi. READ Lewandowska si dimena mentre balla e Robert si limita a guardare. Alla fine non riuscì a sopportarlo

“Come va il tuo naso? Non è storto?” – chiese Bulka. Kylian Mbappe non aveva intenzione di sprecare l’occasione e ha bloccato il portiere polacco. “No, va bene. Lei sembra migliore di te.” – Indietreggiò un po’ e scoppiò a ridere. Il francese ha espresso il suo commento Un caso accaduto qualche mese fa, quando Marcin Boca giocava in campo con il naso rotto. Il club polacco si trovava allora ad affrontare il Paris Saint-Germain, la squadra in cui all’epoca giocava Mbappé.