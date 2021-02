Trovato con delle munizioni, denunciato agrigentino

Nell’ambito di uno specifico piano di controllo, finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle norme, e delle prescrizioni di pubblica sicurezza, in materia di detenzione di armi, la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà, un uomo per il reato di detenzione illegale di munizioni. Gli uomini della squadra Amministrativa, pertanto, hanno sottoposto le cartucce a sequestro penale, ed in via cautelare, ritirato le armi, e le munizioni detenute legalmente.