Licata. Auto in fiamme durante la marcia, attimi di paura per 45enne

Un’auto in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’automobilista, un 45enne di Licata, è riuscito a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente il proprio veicolo. Tutto quanto è accaduto, nelle notte, lungo la strada statale 115, in contrada Poggio di Guardia, in territorio di Licata.

La persona alla guida di una Bmw 320, stava percorrendo tranquillamente un rettilineo, quando improvvisamente si è sviluppata una grande fiammata, proprio in corrispondenza della parte del vano motore. Il fumo in pochi istanti ha invaso completamente l’abitacolo. Il conducente ha avuto una pronta reazione, e subito è riuscito ad accostare la vettura ai bordi della strada.

E’ stato in grado di scendere velocemente, e mettersi in salvo. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che in pochi minuti hanno completato l’opera di spegnimento. Con tutta probabilità, a scatenare il rogo un corto circuito.