Agrigento, riuscì a mettere in salvo 5mila ebrei: scoperta targa commemorativa

E’ stata celebrata la cerimonia commemorativa in ricordo del sacrificio del valoroso funzionario della polizia di Stato, Giovanni Palatucci, ex Questore reggente di Fiume, riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, che in data 10 febbraio 1945 perse la vita, dopo esser stato deportato presso il campo di concentramento di Dachau, a causa del suo impegno in favore della popolazione italiana ed ebraica della città di Fiume.

La cerimonia si è svolta nel piazzale della caserma “Domenico Anghelone”, ed ha visto la presenza del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Il questore Rosa Maria Iraci, dopo un breve saluto, ha illustrato la vita ed ha dato ampio risalto all’operato del Funzionario a favore degli oltre 5000 ebrei, che riuscì a mettere in salvo dalle leggi razziali.

A conclusione è stata scoperta una targa commemorativa, posta ai piedi di un albero di ulivo, piantumato in memoria. La cerimonia si è svolta in modo contenuto nel rispetto delle vigenti norme anti covid.