Agrigento, scoperta discarica in centro città. Mareamico: “Bisogna bonificare questi terreni”

Nel centro della città ad Agrigento, precisamente in via Picone, in un terreno privato, è nata una discarica, per colpa di alcuni incivili che hanno abbandonato i loro rifiuti.

“Questa discarica, oltre che provocare un evidente degrado ambientale, produce la diffusione di ratti, blatte ed insetti”, dice MareAmico.

“L’Amministrazione comunale – continua l’associazione ambientalista -, dovrebbe censire queste discariche, e bonificarle in danno dei proprietari, che non hanno controllato i terreni di loro pertinenza”.