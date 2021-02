Denuncia furto pistola, favarese finisce nei guai per incauta custodia

Ha denunciato il furto della sua pistola, una Beretta calibro 9, alla Tenenza dei carabinieri di Favara. Furto che, però, non è stato accertato.

Protagonista un cinquantottenne favarese, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di incauta custodia di arma. Sono, naturalmente, in corso anche le ricerche dell’arma.

Tutto quanto l’altro ieri quanto il cinquantottenne s’è recato alla caserma dei carabinieri per denunciare il furto della pistola, da lui legalmente detenuta. E’ partita, immediatamente, l’attività investigativa.

Indagini che, nel giro di poche ore, hanno permesso di fare chiarezza, e lasciano presupporre che non vi è stato un vero e proprio furto, quanto uno smarrimento della pistola.

A quanto pare l’arma era stata lasciata senza le necessarie, e opportune cautele, su un tavolo del magazzino dell’uomo. Forse stava pulendo la pistola. Si è allontanato per qualche attimo, e con molta probabilità qualcuno si è impossessato dell’arma. Ecco dunque che a carico del favarese s’è configurata l’ipotesi di incauta custodia.