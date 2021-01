Ribera, scoppia incendio nel sottotetto di un palazzo: evacuate le famiglie

Momenti di paura si sono vissuti, in una palazzina di tre piani, nel centro abitato di Ribera. E’ andato in fiamme il sottotetto dell’edificio. Gli inquilini sono stati evacuati.

Tutto quanto nel corso della notte. Per fortuna i proprietari delle tre abitazioni attirati da un forte odore di bruciato sono accorsi a controllare. Fiamme altissime e il fumo aveva già invaso lo stabile. Dopo aver dato l’allarme, si sono messi in salvo.

In pochi attimi sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, e del Comando provinciale di Agrigento, che hanno dovuto lavorare oltre tre ore prima di avere ragione sulle fiamme, per poi procedere alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Si sono registrati diversi danni materiali: una parte del tetto è rimasta carbonizzata. Il rogo, da quello che hanno accertato i pompieri, sarebbe divampato a causa di un corto circuito.