Coronavirus, bambino positivo a Campobello. Altri casi a Ravanusa, Agrigento, Ribera e Licata

Un alunno delle scuole elementari di Campobello di Licata è risultato positivo al Covid-19. “Vorrei rassicurare ancora una volta la popolazione che con l’Asp, si stanno mettendo in atto tutte le azioni necessarie a prevenire l’insorgenza di focolai, che tutte le persone che sono state a stretto contatto con il soggetto saranno sottoposte a tampone e monitorate – dice il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone -. I tamponi antigenici eseguiti stamattina ai compagnetti e alle insegnanti, hanno dato esito negativo. Anche gli altri bambini che sono stati a contatto con possibile persona positiva, saranno sottoposti a tampone. Non c’è ragione di creare allarmismi”.

A Ravanusa, nonostante la zona rossa da giorni, i casi di Coronavirus non accennano a diminuire. “Le restrizioni hanno funzionato – afferma il sindaco Carmelo D’Angelo –, ma dobbiamo continuare a mantenere prudenza e rispettare le misure restrittive. Fino al 30 gennaio le scuole resteranno chiuse, chiusi anche gli uffici pubblici, bar e pasticcerie potranno lavorare solo a domicilio. Domenica potranno restare aperti solo tabacchi, farmacie, parafarmacie ed edicole. Le misure di ristoro sono state già pubblicate, invito a partecipare ai bandi solo chi ha avuto l’attività chiusa. Presto daremo anche i buoni spesa”.

Ad Agrigento gli attuali positivi totali sono 171, di cui 5 ricoverati in ospedale ( in degenza ordinaria), uno ricoverato in hotel covid e 165 in trattamento domiciliare.

Altri nuovi 6 casi di positività al Covid a Ribera. A comunicarlo il sindaco Matteo Ruvolo. Ci sono anche 8 guariti e gli attuali positivi, secondo quanto scrive il sindaco, sono 47.

