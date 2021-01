Pacco con 33 chili di hashish sulla spiaggia. E’ il terzo ritrovamento in pochi giorni

Un altro pacco contenente droga, il terzo in una settimana, è stato scoperto sulle spiagge siciliane. La Guardia di finanza ha recuperato 600 panetti di hashish, per un totale di 333 kg., abbandonati sul litorale del Comune di Torrenova, in provincia di Messina.

Tra lo scorso anno e questo inizio del 2021, le segnalazioni si sono susseguite dalle coste di Agrigento a Trapani, fino a diverse località della provincia di Messina. Ieri 33 chilogrammi di hashish erano stati recuperati sul litorale trapanese di Pizzolungo, e qualche giorno prima analogo ritrovamento era stato fatto a Birgi, nei pressi di Marsala.

Pacchi di hashish spinti dalle correnti e finiti sulle spiagge di San Leone, Realmonte, Belice Mare, Marsala e Capo d’Orlando. Il sospetto è che si tratta di un unico carico finito in mare. Solo nell’Agrigentino, lo scorso anno, sono stati cinque i pacchi di droga recuperati da polizia e carabinieri. L’indagine si intreccia con il ritrovamento di tre sub morti sulle spiagge di Castel di Tusa, Termini Imerese e Cefalù, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.