Licata, data alle fiamme autovettura lasciata in un terreno agricolo

E’ doloso l’incendio, scoppiato sabato mattina, che ha divorato un’automobile di proprietà di un licatese. La vettura andata a fuoco è una vecchia Bmw, priva di targhe, e in stato di abbandono, lasciata parcheggiata in un fondo agricolo di via Carbonella, a Licata.

Chiamati da alcuni passanti, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, che, dopo aver domato le fiamme attecchite su quasi tutta la carrozzeria, hanno eseguito un sopralluogo lungo la strada, per accertarsi, che non vi fossero altri danni a cose, raggiunte dal fuoco.

Da una prima perizia effettuata l’incendio è di natura dolosa. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Licata, che hanno avviato le indagini. Privilegiata la mano di un piromane, verosimilmente, per fare pulizia, ma non vengono escluse altre ipotesi, quali il raid vandalico, o una vendetta.