“Sciocchi che ridono”. Bufera su internet dopo l'annuncio del Ministero FIPR

La ministra delle Finanze e della Politica regionale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ha dichiarato che il Consiglio dei ministri ha adottato un emendamento al Piano nazionale di ristrutturazione (KPO), che, tra le altre cose, prevede quanto segue: sostituire la tassa precedentemente prevista sulle auto a combustione con sussidi per l'acquisto di auto elettriche.

“Modifica del KPO adottata dal Consiglio dei ministri! Alcuni mesi fa un KPO è stato bloccato a causa di riforme ritardate e investimenti non realistici. Grazie alle modifiche adottate, investiremo di più: 600 milioni di PLN negli ospedali distrettuali, 2,5 miliardi di PLN in Agricoltori polacchi, 600 milioni di PLN per primi nell'assicurazione degli edifici plurifamiliari, vogliamo tutti ringraziare i polacchi per la buona e costruttiva collaborazione con il sussidio per l'acquisto di auto elettriche”, ha scritto Pełczyńska-Nałęcz sul suo profilo sulla piattaforma X (ex Twitter).

Internet risponde

Le informazioni fornite dal Ministero delle Finanze e della Politica Regionale hanno suscitato un'ondata di opinione. Nella maggior parte dei casi non sono favorevoli alla ministra Pełczyńska-Nałęcz e al ministero da lei diretto.

“Idioti che ridono. Un miliardo e mezzo per giocattoli che nessuno vuole comprare senza sussidi. Con fondi pubblici”, ha scritto Łukasz Warzecha, editorialista di “Do Rzeczy”.

“Allo stesso tempo, Gisera è chiusa, quindi pagheremo un extra per le auto elettriche cinesi prodotte da francesi o italiani. Un ottimo piano”, ha detto Andrej Panucha.

“Quindi i contribuenti poveri finanzieranno le auto elettriche per i ricchi perché solo loro possono permettersele”, ha scritto Ryzard Wasilewski.

“I socialisti non possono farne a meno. Per addolcire l'accordo una volta condonate le tasse aggiuntive… introdurranno ulteriori sussidi. Il mercato non può crescere così senza incentivi artificiali”, ha detto Jerzy Kwaśniewski, capo dell'Ordo Iuris.



