La NASA vanta un sensore rivoluzionario con una risoluzione di… 36 pixel

XRISM è una missione preparata dalla NASA e dalla JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), e il suo obiettivo principale è Analisi dei raggi X emessi da alcuni degli oggetti più grandi e caldi dell'universo visibile. I dati necessari verranno forniti da un satellite dotato di due sensori: XRISM Resolve e XRISM Xtend. Questa è la prima cosa di cui la NASA è orgogliosa nel suo nuovo video:

Questa “fotocamera” è dotata di uno specifico sistema ottico composto da specchi che crea un imbuto di radiazione, grazie al quale mette a fuoco il già citato sensore da 36 pixel. A differenza delle matrici fotografiche classiche, che sfruttano l’effetto fotoelettrico interno e misurano la tensione generata dai fotoni che entrano nei pixel della matrice, La soluzione misura la variazione di temperatura del pixel che assorbe i raggi X cosmici. Per rendere questo possibile, Il sensore viene raffreddato utilizzando elio liquido ad una temperatura di 0,05 Kche è leggermente al di sopra dello zero assoluto e al di sotto della temperatura media dell'universo.

Grazie a queste informazioni i ricercatori possono imparare molto, tra l'altro, sulla composizione chimica dell'oggetto osservato e se si allontana o si avvicina a noi. Il satellite XRISM è stato lanciato dal Giappone il 6 settembre 2023 e sta attualmente fornendo dati preliminari. Osservazione corretta di supernovae, buchi neri, nebulose, stelle di neutroni, ammassi di galassie e altri oggetti L'inizio è previsto per luglio di quest'anno. Difficilmente XRISM ci fornirà immagini impressionanti come quelle dei telescopi Hubble o James Webb, ma i suoi 36 pixel ci permetteranno di comprendere meglio cose che questi due telescopi spaziali non riescono nemmeno a vedere, e infatti rappresentano la maggior parte della galassia massa. L'universo visibile.



Immagine: JAXA/NASA/XRISM Estendi Lo spettro dei raggi X della supernova N132D è stato ottenuto utilizzando un sensore XRISM Resolve



