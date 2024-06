Eventi scientifici a Tricity. Controlla corsi e formazione

Ti invitiamo cordialmente ad un incontro informativo gratuito in cui apprenderai tecniche che migliorano la velocità di lettura e come selezionare, etichettare e annotare le informazioni in un formato chiaro e conciso.

Imparerai come imparare la lettura veloce nella pratica,

Riceverai le risposte a tutti i tuoi dubbi,

Deciderai se queste competenze ti saranno utili,

E vedrai i risultati degli altri studenti,

Misurerà la tua velocità di lettura e il grado di memorizzazione del testo letto.

Vedrai le mappe mentali dei laureati del corso,

Incontrerai l’insegnante.

Se vuoi acquisire la capacità di leggere velocemente (almeno 2-3 volte più velocemente di prima!), imparare a gestire le informazioni in modo efficace (ricerca rapida, classificazione, gerarchia) e apprendere il modo moderno di prendere appunti utilizzando le mappe mentali, allora questo incontro è per te!

L’incontro costituisce un’introduzione al corso estivo di lettura e apprendimento accelerato. Il corso sarà composto da due moduli, ciascuno della durata di 3 ore più una pausa di 15 minuti. Le lezioni si terranno una volta alla settimana per due settimane consecutive nel mese di luglio.

per chi?

Il corso è rivolto ad adolescenti, bambini dalla 6° elementare e adulti. Le lezioni si terranno in gruppi da 6 a 12 partecipanti che desiderano migliorare le proprie capacità di lettura, presa di appunti e gestione delle informazioni.

Quando?

Incontro informativo gratuito: 22 giugno (sabato) ore 11:00-12:00

Il corso estivo di lettura e apprendimento accelerato è composto da due moduli, ciascuno della durata di 3 ore e una pausa di 15 minuti. Le lezioni sono programmate per due settimane consecutive nel mese di luglio il mercoledì o il giovedì alle 11:45-15:00.



Ospiti

Presentatrice: Iona Solica

Insegnante, pedagogista, formatore e metodologo della lettura veloce e metodi di apprendimento efficaci con 20 anni di esperienza formativa.

Autore di libri di testo per la lettura veloce e l’apprendimento efficace.

Conduce laboratori periodici: Mente come una Ferrari, ovvero l’ABC per un apprendimento efficace, Come è possibile in macchina attraverso un libro?, Prendere appunti creativi con il metodo delle mappe mentali, Efficacia personale degli studenti.

Maggiori informazioni e consigli sull’insegnante possono essere trovati su: https://szybkieczytanie.gda.pl/

Quali sono i vantaggi di questo corso?

I partecipanti al corso acquisiranno la capacità di leggere velocemente (almeno 2-3 volte più velocemente), gestire le informazioni (ricerca rapida, classificazione, gerarchia) e prendere appunti aggiornati utilizzando le mappe mentali. Il corso ti aiuterà anche ad aumentare la tua concentrazione e a superare la paura di lavorare con grandi quantità di testo.

Piccoli gruppi di partecipanti:

Approccio individuale per ciascun partecipante.

Più tempo per domande e risposte.

Migliore interazione e scambio di esperienze tra i partecipanti.

Monitoraggio intensivo dei progressi:

Test e misurazioni regolari della velocità di lettura e della comprensione del testo.

Analizzare continuamente i progressi e adattare i metodi di insegnamento.

Il feedback continuo aiuta a correggere rapidamente gli errori.

Formatore esperto:

20 anni di esperienza e preparazione formativa.

Conoscenze e abilità pratiche presentate in modo accessibile ed efficace.

Motivazione e ispirazione dalle esperienze personali dell’allenatore.

Programma completo del corso:

Un approccio flessibile nel trattare diverse tipologie di testi (romanzi, testi scientifici, giornalismo, documenti).

Imparare tecniche efficaci per prendere appunti (mappe mentali, schizzi).

Esercizi che aumentano la concentrazione e la ginnastica mentale.

Ulteriori abilità di vita:

Maggiore concentrazione generale dell’attenzione, che si tradurrà in altri ambiti della vita.

Organizzare il tempo e gestire meglio le informazioni.

Maggiore sicurezza nel lavorare con grandi quantità di testo.

Certificato di completamento del corso:

Conferma le competenze acquisite, che potrebbero esserti utili nel tuo CV.

Possibilità di vantarsi dei risultati ottenuti con un datore di lavoro o nella comunità accademica.

Materiali e accessori compresi nel prezzo del corso:

Accesso ai materiali di formazione professionale.

Test di benchmark per aiutarti a monitorare i tuoi progressi.

Accessori essenziali per un apprendimento efficace.

Applicazione pratica delle conoscenze acquisite:

Capacità di leggere diversi tipi di testi in modo rapido ed efficace.

Una gestione efficace delle informazioni, fondamentale nell’era del sovraccarico di dati.

Metodi moderni e innovativi per prendere appunti che facilitano l’apprendimento e la pianificazione.

Aumentare l’efficienza del lavoro:

Elabora grandi quantità di informazioni più velocemente.

Capacità di trovare ed elaborare rapidamente i dati chiave.

Riduci lo stress associato al lavoro con grandi quantità di testo.

Opportunità di creare connessioni preziose:

Interagisci con altri partecipanti al corso che potrebbero avere interessi e obiettivi simili.

Possibilità di scambio di esperienze e di instaurazione di collaborazioni.

Prezzo del corso

650 PLN a persona – include 2 moduli – 3 ore e 15 minuti di pausa, materiale didattico, test di velocità, accessori necessari e certificato di completamento delle lezioni.

Registrazione richiesta!

E-mail: centrum@jogapilates.pl

SMS: 507154782

Messaggio su Facebook

Oppure di persona al centro

*Al momento della registrazione, fornire nome, cognome, indirizzo email e numero di contatto

Puoi trovare altri workshop sul nostro sito web:

https://jogapilates.pl/plan-warsztatow-2/.