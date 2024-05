Novità sorprendenti da Madrid. La folle rincorsa di Iga Świątek, l'impresa del polacco è in pericolo

I miei problemi nel primo gruppo? È noto che la colpa e il merito sono sempre di entrambe le parti. Ma tutti hanno sicuramente visto che avrei potuto vincere questo girone. Quindi dipendeva più da me. Mi sono innervosito un po' e tutti i miei movimenti sono diventati instabili. Quindi volevo solo resettare. Sono cose che capitano. A volte una persona si ripristina in pochi punti, a volte saranno necessarie alcune partite. Oggi ci è voluto un po' più di tempo. Ma la cosa più importante per me è che sono tornato con più idee per il secondo set. Sapevo che se avessi giocato a tennis, sarebbe stato bello

~ ha detto il tennista polacco dopo la partita in un'intervista a Canal+ Sport