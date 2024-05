Horizon Zero Dawn scompare da PS Plus, ma Sony sta preparando qualcosa che nessuno si aspetta!

Uno sviluppo inaspettato nell'offerta PS Plus Extra.

Horizon Zero Dawn, il classico per PS4, lascerà il servizio il 21 maggio 2024. Il gioco, sviluppato dallo studio interno di Guerrilla Games e pubblicato da Sony, è stato finora un elemento permanente nella libreria PS Plus Extra.

Horizon Zero Dawn Complete Edition (un titolo pubblicato da first party) lascerà PS+ Extra il 21 maggio https://t.co/hGPKwydIhA pic.twitter.com/949oTm4JWx – Wario64 (@wario64) 1 maggio 2024

L'improvvisa decisione di eliminare il gioco dallo show ha scatenato un'ondata di polemiche tra i giocatori. Horizon Zero Dawn, Complete Edition, che include anche l'espansione The Frozen Wilds, non è ancora apparsa nella sezione “Last Chance to Play”, ma La data di scadenza è già stata aggiornata sulla pagina dello store. Lo stesso giorno scompariranno dal servizio anche altri 25 giochi per PS5 e PS4.

L'ultima volta che un gioco pubblicato da Sony è stato rimosso da PS Plus Extra è stato Marvel's Spider-Man, che ha lasciato il servizio pochi mesi prima dell'uscita di Marvel's Spider-Man 2. Qual è stato il ragionamento dietro la decisione di rimuovere Horizon Zero Dawn? È questo un segno di qualcosa di nuovo per i fan della serie? Alcuni lo dicono La nuova versione annunciata da Sony è in arrivoMa il dibattito su questo argomento è ancora in corso su Internet.

I giocatori che non hanno ancora avuto la possibilità di immergersi in un mondo post-apocalittico pieno di mostri meccanici hanno un'ultima possibilità di unirsi ad Aloy nella sua epica avventura. Non perderti l'occasione prima che Horizon Zero Dawn scompaia da PS Plus Extra.