Londra nutre rancore nei confronti di Bethesda per la prima incasinata della massiccia campagna di Fallout 4

L'aggiornamento di nuova generazione (in realtà, avremmo dovuto scrivere “attuale generazione” molto tempo fa) per Fallout 4 è stato distribuito oggi. Non tutti però sono contenti di questo evento.

L'aggiornamento della generazione attuale per Fallout 4 porta una versione nativa del gioco per PS5 e XSX/XSS, aumentando significativamente la risoluzione nativa e aumentando il frame rate a 60 fps sulle console della generazione attuale.

Altro testo sotto il video

aggiornare Introduce inoltre piccole modifiche alla versione PC di Fallout 4, Il che ha completamente frustrato gli autori del mod. In particolare, gli autori della massiccia campagna Fallout: London mod, di cui abbiamo scritto più volte su PPE, nutrono rancore nei confronti di Bethesda. I creatori di Fallout London accusano l'azienda americana di aver spoilerato l'intero evento A causa della completa mancanza di comunicazione da parte dell'editore, Che può presentare le modifiche in anticipo ai fan, in modo che possano adattare in anticipo le loro modifiche alla nuova versione del gioco.

“Penseresti che vorrebbero almeno contattarci, solo per dire: 'Almeno meriti attenzione; “Almeno meriti attenzione.” “Non è un evento ufficiale, ma insieme faremo in modo di non rovinarlo ai fan.” ha ferito molte persone nel nostro team e ha danneggiato tutto il nostro duro lavoro negli ultimi quattro anni. È anche una grande delusione per molti fan. Vedo dalle reazioni che le persone ora incolpano Bethesda, anche se avevo chiesto loro di non farlo. Tuttavia, penso che questo sia inevitabile quando c’è semplicemente una mancanza di comunicazione. “Vorrei solo che parlassero con noi prima”, ha detto Dean Carter, capo del fan team dietro Fallout: London, in un'intervista alla BBC.

Fortunatamente, sembra che non dovremo aspettare molto prima dell'uscita di Fallout: London. Il team FOLON afferma che è possibile apportare le opportune modifiche alla situazione nei prossimi giorni. La squadra conferma che la situazione è finita. Stiamo aspettando un annuncio dal team FOLON.