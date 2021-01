Covid ad Agrigento, sindaco Micciché: “La situazione continua a peggiorare ogni giorno di più”

Continua a peggiorare ogni giorno di più la situazione dei contagi da Covid-19 ad Agrigento. Oggi il bollettino dell’Asp registra 121 casi di agrigentini positivi. Di questi cinque sono ricoverati in ospedale, uno dei quali in rianimazione. Due sono in Hotel Covid, e 114 in trattamento domiciliare.

“Una cifra record che ci sta facendo seriamente preoccupare. La vicina Ravanusa, che ne ha 106, ha appena chiesto e ottenuto di essere dichiarata zona rossa per evitare il diffondere del virus. Ma se la situazione anche qui da noi dovessero peggiorare ulteriormente, allora anche noi potremmo essere costretti a diventare zona rossa – dice il sindaco di Agrigento Franco Micciché -. Per questo continuo a dire ai miei concittadini a non abbassare la guardia. Per questo parlo ai giovani invitandoli a tornare a casa. A non rischiare la vita loro e dei loro cari. E per questo ho chiesto al prefetto e alle forze dell’ordine d’intensificare i controlli”.

“Per il prossimo week end, nei luoghi della cosiddetta movida, non ci sarò più a invitarli a tornare a casa, ma le forze dell’ordine che procederanno con multe e denunce. Evitiamo conseguenze solo per la voglia di stare fuori o di tenere la mascherina abbassata. Evitiamo le uscite, i contatti, teniamo le mascherine ben indossate e laviamoci spesso le mani. Mostriamoci intelligenti e coscienziosi”, conclude il primo cittadino.