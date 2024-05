Importante cambiamento per i giocatori di Helldivers 2! Sbrigati, non c'è più molto tempo

Giocatori di Helldivers 2, prendete nota! È ora di collegare i tuoi account Steam a PlayStation Network.

Dopo che si sono verificati problemi tecnici all'inizio del gioco, i creatori hanno deciso di collegare temporaneamente gli account facoltativamente. Ora questo periodo di grazia volge al termine.

Diavoli subacquei! Un messaggio importante dal nostro partner Playstation sul collegamento dell'account per i giocatori su PC e sulla sua importanza nel fornire funzionalità di sicurezza ai giocatori. Leggi il messaggio completo qui: https://t.co/L1A9jv8yBf pic.twitter.com/q3eXKbtoNB — Helldivers™2 (@helldivers2) 3 maggio 2024

Collegare gli account è fondamentale per proteggere i giocatori e mantenere la sicurezzaChe offre giochi PlayStation e PlayStation Studios. Questo è un modo per proteggersi dagli abusi consentendoti di bannare i giocatori che adottano tale comportamento.

Se giochi a Helldivers 2 su più piattaforme, probabilmente questo non sarà un grosso problema per te. Tuttavia, se non disponi di un account PlayStation Network, dovrai crearne uno e collegarlo al tuo account Steam di Helldivers 2. Di conseguenza, a partire dal 6 maggio, tutti i nuovi giocatori di HELLDIVERS 2 su Steam dovranno collegare il proprio account Steam al proprio account PlayStation Network.

I giocatori esistenti possono continuare a giocare senza un account collegato fino a giovedì 30 maggio. Verrà quindi chiesto loro di collegare i propri account ogni volta che accedono. La scadenza per collegare gli account Steam di Helldivers 2 a PlayStation Network è martedì 4 giugno.

Se devi creare un account PSN, puoi farlo Qui.