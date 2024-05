La guerra della Russia con l'Ucraina. Giorno 800. Copertura in diretta

Volodymyr Zelenskyj ha visitato l'ospedale che ospita i soldati feriti



Il presidente dell'Ucraina ha visitato i soldati feriti in un ospedale nella città di Khmelnytsky, nella parte occidentale del paese. Volodymyr Zelenskyj ha consegnato le medaglie statali e ha ringraziato i soldati per aver servito l'Ucraina e i medici per essersi presi cura dei feriti.

Gli operatori dei media sono morti in Ucraina



L'Istituto ucraino per l'informazione di massa ha riferito che quattro operatori dei media “che difendevano l'Ucraina dall'occupazione russa” sono morti sul fronte in aprile.

In. Alle 12:08 ora locale i russi hanno attaccato la città di Chuhuyev nella regione di Kharkiv, ha detto il capo dell'amministrazione di Kharkiv, Oleh Sinyhopov. Secondo questa fonte, le infrastrutture civili sono state distrutte e non ci sono notizie di vittime.

Gli ucraini hanno vietato l'esportazione di violini Stradivari in Polonia



Il Servizio di frontiera statale dell'Ucraina (DPSU) ha riferito che le guardie e gli ufficiali doganali al confine con la Polonia hanno vietato l'esportazione di violini Antoninus Stradivari fabbricati nel 1713 dall'Ucraina. Lo strumento era rinvenuto nel bagagliaio di un'auto diretta dall'Ucraina alla Polonia.

Gli ucraini segnalano la costruzione di fortificazioni



Il Ministero della Difesa ucraino ha annunciato che la costruzione delle fortificazioni difensive nelle regioni di Sumy, Zaporozhye, Donetsk, Kherson e Kharkiv è quasi completata.

Combattimenti nella regione di Donetsk



– Proseguono pesanti combattimenti nelle regioni di Pokrovsk e Kurakhov. Nazar Voloshin, portavoce del gruppo di forze operative strategiche Khortytsya dell'Ucraina, ha detto che i russi hanno schierato lì fino a quattro brigate e pianificano di espandere la loro offensiva a ovest di Avdiivka e Marzhinka.

Sondaggio: la maggior parte dei russi valuta positivamente Putin



Secondo un sondaggio condotto dal Centro panrusso per la ricerca sull'opinione pubblica (VCIOM), l'83% dei russi valuta positivamente l'operato del presidente russo Vladimir Putin, mentre l'11% ha un'opinione opposta. Il sondaggio mostra che l'83% si fida di Putin. La popolazione russa, il 9%, non si fida del presidente del suo Paese. L'errore statistico non supera il 3,6%.

Nella regione di Sumy un funzionario sarà processato per tradimento



La procura di Sumy ha presentato un atto d'accusa alla corte contro l'ex vicesindaco di un comune. Secondo gli investigatori ucraini, l’uomo sarebbe stato reclutato dal Servizio di sicurezza federale prima che la Russia lanciasse l’invasione dell’Ucraina, e in seguito avrebbe raccolto informazioni sulle posizioni e sui movimenti delle forze ucraine nella regione.

Attacco nella regione di Dnipropetrovsk



Serhiy Lysak, capo dell'amministrazione della regione di Dnepropetrovsk, ha detto che questa mattina i russi hanno usato i droni per attaccare obiettivi a Nikopol e nel comune di Marganets. Nessuno è ferito.

Badon: I russi hanno bombardato Coracho



Il capo dell'amministrazione militare della città, Roman Badon, ha detto che la città di Kurakhov, nella regione di Donetsk, è stata bombardata questa mattina dalle forze russe, rilevando che due persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite.

Vertice di pace senza la Russia. Yermak: Questa è la posizione dell'Ucraina



Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino, ha dichiarato che la Russia non parteciperà al vertice di pace previsto per metà giugno in Svizzera, aggiungendo che questa è la posizione dell'Ucraina. Allo stesso tempo, Yermak ha aggiunto che è importante per Kiev che all'evento partecipino i rappresentanti di quanti più paesi possibile.

Dall'inizio della guerra in Ucraina sono morti 546 minori



La Procura Generale dell'Ucraina ha riferito che, secondo i procuratori dei minori, dall'inizio dell'invasione, 546 minorenni sono morti e 1.319 sono rimasti feriti a seguito dell'aggressione armata da parte delle forze russe in Ucraina.

Un uomo è stato ucciso nella regione di Kharkiv



Il capo dell'amministrazione di Kharkiv, Oleh Sinyhopov, ha riassunto le azioni delle forze russe nella regione nelle ultime 24 ore. Ha scritto sui social media che i russi hanno sparato sugli insediamenti in tre aree della regione. Sinyhopov ha riferito che un uomo di 66 anni è morto stasera nel villaggio di Novosino (regione di Konyask). Ha confermato che nell'attacco a Dergache sono rimaste ferite nove persone, tra cui otto bambini.

Di cosa ha parlato Zelenskyj con Cameron?



Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyj, ha riassunto sui social media il suo incontro con il capo della diplomazia britannica, David Cameron. Ha detto di aver informato il suo interlocutore della situazione al fronte. Lui ha sottolineato l'importanza di garantire che l'aiuto promesso dalla Gran Bretagna sotto forma di veicoli corazzati, munizioni e missili raggiunga l'Ucraina il più presto possibile.

Civili uccisi nella regione di Donetsk



Il capo dell'amministrazione militare di Donetsk, Vadim Velashkin, ha affermato che nelle ultime 24 ore, a seguito delle operazioni delle forze russe nella regione, due persone sono state uccise e quattro ferite.

Bombardamenti nella regione di Kherson



Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale, ha detto che 14 città, tra cui Kherson, sono state colpite dal fuoco delle forze russe nelle ultime 24 ore. Ha aggiunto che una persona è rimasta ferita e più di dieci edifici sono stati danneggiati.

Case distrutte e nessuna vittima nella regione di Zaporizhzhya



Il capo dell'amministrazione della regione di Zaporizhja, Ivan Fedorov, ha affermato che nelle ultime 24 ore otto insediamenti nella regione di Zaporizhya sono stati esposti al fuoco russo e sono state registrate 349 incursioni. Ha aggiunto che ci sono notizie secondo cui 17 case sono state danneggiate, senza vittime civili.

Non ci sono navi russe nel Mar Nero



Secondo le informazioni ricevute dalla Marina ucraina, non ci sono navi russe in missione di combattimento nel Mar Nero, e non ci sono navi russe nel Mar d’Azov. Gli ucraini riferiscono che i russi hanno due navi nel Mediterraneo, una delle quali è armata con missili da crociera Kalibr.

Bombardamento nella regione di Sumy



L'amministrazione locale ucraina ha dichiarato che nelle ultime 24 ore i russi hanno sparato contro obiettivi nelle zone di confine della regione di Sumy e che sono state registrate 40 granate e più di 200 esplosioni. Non ci sono state segnalazioni di vittime.

134 scontri sul fronte ucraino in 24 ore



Queste informazioni sono fornite dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Dalla sua dichiarazione emerge che in 24 ore i russi hanno effettuato tre attacchi missilistici, 70 attacchi aerei e 116 bombardamenti di artiglieria sulle posizioni delle forze armate ucraine e sui centri abitati.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina ha fornito nuovi dati sulle perdite russe



Al 24 febbraio 2022, la Russia avrebbe perso in Ucraina circa 472.140 soldati, 7.354 carri armati, 14.129 veicoli corazzati, 12.102 set di artiglieria, 1.053 lanciamissili, 786 sistemi antiaerei, 348 aerei, 325 elicotteri e 9.580 veicoli aerei senza pilota. Pilota, 2126 crociere. Missili, 26 unità di superficie, 1 sottomarino, 16.266 veicoli (comprese le petroliere) e 1.993 unità di equipaggiamento speciale.

Lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Ucraina ha pubblicato una registrazione che riassume lo svolgimento del 799° giorno di guerra



La registrazione può essere trovata sul profilo Facebook dello Stato Maggiore ucraino.

Direttore dell'intelligence nazionale americana: la guerra non finirà presto



La Russia sta “facendo progressi incrementali sul campo di battaglia in aree come Kharkiv e Donetsk” e “la guerra non finirà presto”, ha detto Avril Haines, direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, durante un’audizione al Congresso. Secondo Haines, la Russia sta intensificando i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina “per convincere l'Ucraina che continuare a combattere significa solo più distruzione per l'Ucraina e non apre alcuna strada possibile verso la vittoria”. “È probabile che queste tattiche aggressive continuino”, ha aggiunto Haines.

Una bambina di cinque anni ferita nell'attacco missilistico del 29 aprile su Odessa è ora in coma.



Questa informazione è stata fornita dal padre della ragazza, Vyacheslav Rostokzel, sulla sua pagina Facebook personale. Le condizioni della ragazza sarebbero instabili. La bambina di cinque anni è collegata a un ventilatore e non riesce a respirare da sola. I test mostrano una scarsa attività cerebrale. Il padre ha affermato che i medici sono riusciti ad aumentare la temperatura corporea, il livello di emoglobina e la pressione sanguigna del bambino.

Le forze speciali ucraine hanno distrutto il sistema antiaereo Buk-M1 in direzione di Sumy



Sulla pagina personale delle forze speciali ucraine su Facebook è stata pubblicata una registrazione che mostra la distruzione del gruppo Buk-M1. I gruppi Buk-M1 furono distrutti usando i droni.

Le autorità della regione di Lviv hanno consegnato più di 700 droni all'esercito ucraino



Secondo l'Organizzazione militare regionale di Lviv, i droni sono stati acquistati con il denaro ottenuto durante un'asta di beneficenza organizzata a marzo. I droni saranno consegnati ai soldati della 125a Brigata di Difesa Territoriale Indipendente.

Il servizio di sicurezza ucraino ha arrestato un informatore dell'ex gruppo Wagner nella regione di Donetsk



Una dichiarazione rilasciata dal servizio di sicurezza ucraino mostra che l'uomo detenuto avrebbe dovuto fornire informazioni sulla posizione delle forze ucraine nella regione di Kramatorsky. In particolare, si intendeva fornire informazioni precise sull'ubicazione degli aeroporti. L'uomo ha agito su raccomandazione del precedente gruppo Wagner. Il servizio di sicurezza ucraino afferma che ha collaborato con i russi per ragioni ideologiche.

Questa era la situazione al fronte nel 799° giorno di guerra







Questa era la situazione al fronte nel 799° giorno di guerra PAP

Il resoconto di ieri sugli eventi in Ucraina può essere visualizzato qui: