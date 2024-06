In India, un sospetto è stato arrestato per aver violentato una turista polacca

La polacca di 39 anni è arrivata in India a maggio con un visto turistico. La donna ha denunciato il delitto alla stazione di polizia venerdì, ha detto la polizia. Il giorno dopo, la polizia ha annunciato l’arresto dell’uomo.

Il detenuto è stato identificato come proprietario di diverse stanze che affitta ai turisti. Secondo la polizia, Sh. Afferma di aver incontrato la donna in un negozio locale e di averle promesso di aiutarla durante il suo soggiorno.

“La stanza in cui è avvenuto il delitto è stata esaminata da una squadra di esperti forensi. Sono stati prelevati anche dei campioni dalla stanza. Il sospettato viene interrogato e l’ambasciata polacca viene informata delle indagini in corso”, ha detto la polizia.

– La vittima deve essere cittadina di un paese straniero. È venuta in India con un visto turistico per motivi di svago. Abbiamo verificato le sue affermazioni. Dalle prime indagini emerge che si è verificato un reato. Testimonianza della vittima presentata ai sensi dell’art. 164 del codice penale è stato depositato davanti al giudice locale. La vittima ha identificato il sospettato e si è scoperto che erano in contatto da due settimane, ha detto ai media Shalini Agnihotri, rappresentante della polizia di Kangra, citato dal quotidiano Indian Express.