WTA Madrid. Iga Švetek – Aryna Sabalenka. Dove stai guardando? Sarà in TV?

Getty Images/Nella foto: Ega Shevetek



Asciutto

03 gennaio 2024, 12:10





Iga Świątek accede alla finale del torneo WTA 1000 di Madrid. La sua prossima avversaria sarà la bielorussa Aryna Sabalenka. L'incontro si terrà sabato 4 maggio alle ore 18:30. Scopri dove guardarlo.

WTA Madrid. A che ora è la partita tra Iga Svetek e Aryna Sabalenka? Sarà in TV? Dove stai guardando?

Iga Świątek ha partecipato alla competizione sui campi in terra battuta. Il primo torneo in cui abbiamo visto il nostro tennista è stato il torneo WTA 500 a Stoccarda, in Germania. Tuttavia, dopo due titoli consecutivi, è stata fermata in semifinale dalla kazaka Yelena Rybakina.

Attualmente la polacca sta lottando per il primo titolo WTA 1000 della sua carriera a Madrid. È riuscita a raggiungere la finale, che giocherà sabato 4 maggio. Dall'altra parte della rete ci sarà la bielorussa Aryna Sabalenka.

Entrambi i tennisti si incontreranno per la decima volta. Finora Świętek ha battuto Sabalenka sei volte. Tuttavia, un anno fa, nella partita finale della competizione nella capitale della Spagna, il bielorusso si è rivelato migliore.

La partita tra Światek e Sabalenka verrà trasmessa sabato 4 maggio alle 18:30 su Canal+ Sport 2 nell'ambito della finale del torneo di Madrid.

La partita Iga Świątek – Aryna Sabalenka online. Dove posso trovare un webcast del torneo WTA 1000 di Madrid?

L'incontro con Iga Świątek potrà essere visto anche online. La trasmissione potrà essere vista sulla piattaforma streaming Canal+ Online (previo acquisto dell'apposito pacchetto). La copertura testuale in diretta sarà fornita tramite il portale WP SportoweFakty.

Copertura live gratuita del torneo WTA 1000 di Madrid. Incontro Iga Świątek – Aryna Sabalenka su WP SportoweFakty.

Inizio della partita: Iga Švetek – Aryna Sabalenka: Sabato 4 maggio alle 18:30 Trasmissione televisiva: Canale + Sport 2. Streaming on-line: Canal+ Online (dopo aver acquistato l'apposito pacchetto). Trasmissione in diretta: WP SportoweFakty.

Guarda il video: non ne ha mai parlato prima. “Le ho dato i soldi. Mi ha ingannato.”

Guarda le partite del WTA Tour con Iga Świątek, Magda Linette e altri migliori giocatori su CANAL+ online. (link sponsorizzato)