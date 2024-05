Croazia. Le auto si riversarono nelle strade, ammantando la città di freddo

Giovedì temporali accompagnati da forti piogge hanno colpito la Croazia orientale. Secondo i media locali, le strade di Slavonski Brod sono state rapidamente allagate e le auto sono state spazzate via. Il temporale ha portato anche una forte grandinata.

La situazione più difficile si è verificata nella città di Slavonski Brod e nei suoi dintorni, vicino al confine con la Bosnia ed Erzegovina. Come hanno riferito i media locali, per le strade sono state osservate “scene orribili”, mentre le auto cominciavano a galleggiare lungo le strade come se fossero sui fiumi, e marciapiedi e prati erano coperti da una coltre bianca fatta di piccoli chicchi di grandine.