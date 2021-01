Covid-19, contagi in aumento a Ravanusa: chiesta la zona rossa

“La situazione dei contagi Covid-19 a Ravanusa dopo le festività sta segnando purtroppo livelli allarmanti, sono emersi diversi nuclei familiari positivi e, in rapporto al numero di abitanti, risulta la città con più contagi della provincia. Per questo ho sentito più volte il Sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, e abbiamo valutato, insieme alla direzione sanitaria dell’Asp di Agrigento, che sia opportuno chiedere al presidente Musumeci di istituire la zona rossa per il nostro Comune. Purtroppo questo comporterà dei sacrifici umani ed economici per tutti, compreso quanti hanno avuto sempre comportamenti rispettosi, ma il rischio di una diffusione incontrollata pone in pericolo un’intera comunità, per cui va posto un freno alla mobilità dei cittadini e attivati maggiori controlli, con l’ausilio delle forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura di Agrigento. Ci affidiamo al senso di responsabilità di ognuno, e al buon Dio che aiuti la nostra comunità ad uscire al più presto da questo momento difficile”, dice Giusi Savarino