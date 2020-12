Trivellazioni in Sicilia, MareAmico: “Grave atto del Governo Italiano per questa svista”

Ripartono le trivellazioni petrolifere nel sottosuolo ed in mare in Sicilia. “Mentre l’Europa chiede di ridurre le emissioni di Co2 del 55% entro il 2030, lo Stato italiano supporta con 18 miliardi di euro l’anno le estrazioni fossili altamente inquinanti, anzichè virare sulle fonti energetiche alternative”, dice MareAmico.

“Non bisogna dimenticare pure il rischio legato alle prospezioni/estrazioni di idrocarburi in aree sismicamente attive come lo stretto di Sicilia – continua -. Complimenti al Governo Italiano per questa svista”.