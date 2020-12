Covid. “Sto andando a prendere un caffè al bar”, empedoclino multato 800 euro

Ha ammesso di essere uscito da casa, per andare a prendere un caffè al bar. Un empedoclino, risultato essere recidivo poiché già sanzionato in passato per ver violato le regole anti Covid, è stato fermato ad un posto di controllo dei poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, e s’è visto elevare una multa di ben 800 euro.

E’ successo nelle giornata di domenica, con tutto il Paese in l’area “rossa”, con divieto di uscire da casa, se non per validi motivi di salute, necessità e lavoro.

Complessivamente 4 le sanzioni fatte dagli agenti empedoclini, nel fine settimana appena trascorso. Tre da 400 euro “a testa”, elevate a cittadini, trovati in giro per la città senza un valido motivo.