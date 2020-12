Agrigento. Compie 100 anni: grande festa a casa di Michele Accurso Tagano

Una targa ricordo, e una pergamena sono stati consegnati questa mattina al signor Michele Accurso Tagano. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè ha voluto così celebrare il 100esimo compleanno del nostro concittadino.

Ex infermiere dell’ospedale psichiatrico di Agrigento, ha sempre avuto una passione per i giardini e gli orti. Legge e scrive ancora e ha una vera passione per la politica. Segue infatti tutti i telegiornali e gli avvenimenti della giornata.

Con l’inseparabile moglie Angela Montana Lampo, più giovane di lui di sette anni, ha avuto tre figli, che gli hanno dato 6 nipoti e un pronipote.