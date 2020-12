Via libera del Cga al Comune empedoclino, finanziamento di 800mila euro per il campo sportivo

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Alia, che avrebbe voluto fosse revocato al Comune di Porto Empedocle, e gli fosse assegnato il finanziamento di 800mila euro per definire il nuovo impianto sportivo con il restyling di ingresso, e spogliatoio.

“Già in primo grado avevamo vinto, adesso abbiamo vinto in secondo grado – dice il sindaco Ida Carmina -. Infatti il Cga ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Alia in appello e confermato, di fatto, la posizione occupata in graduatoria dalla nostra città, in merito alla legittimità del finanziamento di 800mila euro per definire il nuovo impianto sportivo con il restyling di ingresso, spogliatoio, manto erboso. Nonostante tutte le contrapposizioni andavamo avanti”.