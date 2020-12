Raffadali, Totò Cuffaro guarito dal Covid: “Non era scontato che ci fossi”

L’ex presidente della Regione Totò Cuffaro, ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19, ed è tornato a casa. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook: “C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico. Sono io. Non era scontato che ci fossi. Grazie ai medici, agli infermieri ed ai sociosanitari del 118, del Pronto soccorso e della Radiologia dell’ospedale Cervello, della semi intensiva dell’ospedale Civico e soprattutto dell’Unità Rianimazione Intensiva dell’Ismett. Grazie a tutti voi per il vostro affetto e per le vostre preghiere. Vi voglio tanto bene”.

L’x presidente della Regione era stato ricoverato lo scorso 8 dicembre a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, dopo che qualche giorno prima era risultato positivo al Covid. In ospedale gli era stata diagnosticata una polmonite.