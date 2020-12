Smantellato traffico di droga: tredici fermi. Cocaina ed eroina arrivavano anche nella piazza licatese

Nonostante tutte le restrizioni sugli spostamenti in questi mesi di Coronavirus, riuscivano a far viaggiare con grande facilità, grosse partite di cocaina ed eroina da Napoli a Palermo, e poi verso Trapani e Licata. La squadra Mobile di Palermo ha smantellato un traffico e spaccio di droga. Sono 13 le persone fermate, 10 delle quali, originarie della Nigeria, più 3 siciliani di Palermo, Marsala e Mazara del Vallo.

I corrieri, utilizzando treni e autobus, nascondevano le sostanze stupefacenti, sia in modo tradizionale, negli ovuli, sia altrove come in confezioni di bagnoschiuma.

Una capacità di movimento che era riuscita a battere anche Cosa nostra, messa invece in difficoltà in questi mesi di pandemia. A guidare il clan due nigeriani di 55 e 45 anni, regolarmente in Italia, ed entrambi beneficiari del reddito di cittadinanza. Le indagini coordinate dalla Dda di Palermo hanno portato anche al sequestro di droga purissima del valore di 300.000 euro.