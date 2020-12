Agrigento, spaccio di stupefacenti in centro città: gambiano agli arresti domiciliari

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno notificato una seconda ordinanza agli arresti domiciliari, in aggravamento della precedente misura, a carico del ventottenne del Gambia, già arrestato, nei giorni scorsi, perché trovato in possesso di oltre sessata grammi di hashish e marijuana, e tre grammi di cocaina, nei pressi della via Atenea.

Il giovane dopo la convalida dell’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, era stato già posto ai arresti domiciliari. Nelle scorse ore è arrivato un nuovo provvedimento da parte del Magistrato di Sorveglianza, che aggrava la misura a cui il gambiano prima dell’arresto per droga, era sottoposto.