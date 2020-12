Emergenza Covid-19, i Sindaci del distretto di Bivona incontrano il Commissario di Asp: “Potenziare i servizi”

Il Commissario dell’Azienda sanitaria di Agrigento Zappia in visita a Bivona per incontrare i Sindaci di Bivona, Alessandria della Rocca, Cianciana e Santo Stefano Quisquina, i quali hanno chiesto al commissario un potenziamento sia dell’Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), per contrastare l’emergenza Covid-19 che si sta vivendo, e sia il potenziamento dei servizi del Distretto sanitario di Bivona, per dare maggiore servizi ad un territorio e ad una popolazione distante dalle strutture ospedaliere.

All’incontro erano presenti Sanzeri, direttore del Distretto, e la dottoressa Grano. Il sindaco di Bivona si è dichiarato soddisfatto dell’incontro e per la disponibilità del Commissario dell’Asp Zappia, che ha preso l’impegno di dare delle risposte immediate alla sanità del territorio.